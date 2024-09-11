Александр Гришин объяснил, почему Джикия не может найти команду после ухода из «Спартака»

Футбольный эксперт Александр Гришин ответил на вопрос, почему бывший защитник «Спартака» Георгий Джикия не может найти себе новую команду.

«У Джикии неприятный момент, что он не нашёл себе команду. Но мне кажется, что у Георгия просто нет предложений, потому что Джикия последний год в «Спартаке» вообще не играл. А также все видели, что у Джикии последние год-полтора был лишний вес. Понятно, что варианты есть, но если бы они были более конкретные, то Джикия давно бы оказался в каком-то клубе.

Если Георгий хочет играть, то ему нужно подписывать контракт с любой командой. Потому что сидеть полгода без игровой практики в 31 год — критически. Можно сказать, что он закончил с футболом», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.