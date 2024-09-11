Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генеральный директор «Динамо» Пивоваров — о кричалках: я за иронию, но против хамства

Генеральный директор «Динамо» Пивоваров — о кричалках: я за иронию, но против хамства
Аудио-версия:
Комментарии

Павел Пивоваров, директор московского «Динамо», высказался о взаимных подколах клубов и кричалках.

— Как относитесь к обмену мнениями клубов перед матчем, — в соцсетях «Динамо» соперник был назван мышами, но затем ему предложили подружиться. Нет ли тут дополнительной мотивации для «Оренбурга», которую вы и подарили?
— Не думаю, что это как-то влияет на игроков. Контент создаётся для болельщиков и в стилистике, соответствующей той или иной соцсети. Мы разместили ролик в TikTok, где много контента в схожем стиле. «Оренбург» ответил в другой соцсети. На самом деле хорошо, что медиа клубов развиваются. Когда ты делаешь что-то новое, всегда нащупываешь границы. И то, что РПЛ ввела kpi (часть отчислений от ТВ-контракта РПЛ и «Матч ТВ» теперь делится между клубами в зависимости от медиаактивности), стимулировало медиаслужбы клубов. Клубы стали производить гораздо больше контента, и количество должно перейти в качество.

— Вы говорите о границах допустимого — как вы относитесь к кричалке, которую время от времени вспоминает «Зенит» после подколок «Динамо» — про маяк в Петровском парке и сопутствующие драматические обстоятельства? Считаете ли кричалку хамской?
— Она неприлична и оскорбительна. Такие кричалки не поддерживаю. Ирония — я за, самоирония — тоже за. Но против хамства, — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Соболев хочет доказать всем, какой он футболист». В «Зените» высказались о новом форварде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android