«Ахмат» объявил о возвращении полузащитника Даниила Уткина

Полузащитник Даниил Уткин перешёл в «Ахмат» из «Ростова» на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба грозненского клуба в социальных сетях.

«Приветствуем Даниила снова в нашей дружной семье, желаем много голов, удачи и побед!» – говорится в сообщении клуба.

Отметим, что Уткин выступал за грозненский клуб в сезоне-2021/2022, забив девять голов в 28 матчах РПЛ.

В нынешнем сезоне Уткин принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. В общей сложности полузащитник провёл на поле 446 минут. Трудовое соглашение игрока с ростовским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.