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Полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса лишили водительских прав — источник

Полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса лишили водительских прав — источник
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Хавбек «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес был лишён права управления автомобилем после двух нарушений правил вождения. Дело рассматривалось в отсутствие футболиста. Об этом сообщает издание Sky News.

По информации источника, Фернандес был оштрафован на общую сумму £ 3020, включая издержки. Аргентинского полузащитника обвинили в проезде на красный свет на Porsche Cayenne 28 ноября 2023 года в Кармартеншире. Игрок не обозначил себя как водителя автомобиля и не предоставил информацию полиции 27 декабря прошлого года.

В минувшем сезоне Фернандес сыграл за «Челси» 40 матчей во всех турнирах, отметившись семью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2032 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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