В «Ростове» не стали объяснять причины аренды Уткина в «Ахмат»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал новость, что полузащитник Даниил Глебов перешёл в «Ахмат» на правах аренды.

«Не могу сказать, почему клуб отдал Уткина в аренду в «Ахмат». Без комментариев», — сказал Рыскин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее стало известно, что полузащитник Даниил Уткин перешёл в «Ахмат» из «Ростова» на правах аренды до конца сезона. Отметим, что хавбек выступал за грозненский клуб в сезоне-2021/2022, забив девять голов в 28 матчах РПЛ.

В нынешнем сезоне Уткин принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. В общей сложности полузащитник провёл на поле 446 минут. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.