Шалимов: не повезло игрокам сборной России, которые не вышли на поле в матче с Вьетнамом

Отечественный тренер Игорь Шалимов считает, что игроки сборной России, которые не приняли участия в товарищеском матче с Вьетнамом, оказались в невыгодной ситуации.

«Очевидно, что было распределено до матчей, кто в какой игре выходит, и в этом смысле не повезло тем, кто не принял участие в матче с Вьетнамом, потому что вторая игра была отменена», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

7 сентября товарищеский матч российской национальной команды с Таиландом был отменён из-за тяжёлых климатических условий. До этого, 5 сентября, сборная России встретилась в товарищеской игре с Вьетнамом, в которой одержала победу со счётом 3:0. Помимо игры с Вьетнамом, в 2024 году Россия провела два товарищеских матча: с Сербией (4:0) и с Беларусью (4:0).