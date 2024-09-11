Тренер «Пари НН» Илич: я хотел бы играть как Гвардиола — в тики-таку

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич высказался о том, как бы хотел руководить командой.

— Чьи взгляды на жизнь и на футбол созвучны вашим?

— Каждый тренер в мире хотел бы быть, как Гвардиола, Клопп или Анчелотти. Но это невозможно. Если у вас есть такая команда, как «Реал» Мадрид или «Ман Сити», вы можете играть так же. Но я не могу копировать манеру игры «Сити», не имея таких исполнителей. Действующим игроком я был и в больших командах, которые боролись за титулы, и в клубах, боровшихся за выживание. Поверьте, это совершенно разные виды футбола. Если вы спросите меня, как я хочу играть, я скажу: как Гвардиола, в тики-таку. Но это невозможно. Для этого нужны такие футболисты, какие есть у него, — сказал Илич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.