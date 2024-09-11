Монтес подписал контракт с «Локомотивом», завтра состоится презентация игрока — источник

Мексиканский защитник испанской «Альмерии» Сесар Монтес подписал контракт с московским «Локомотивом». Об этом сообщает Kery Ruiz.

По информации источника, сумма трансфера составила € 8 млн. Контракт заключён сроком на пять лет.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего Сесара Монтеса составляет € 3 млн. Монтес в текущем сезоне сыграл один матч за клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Михаила Галактионова набрали 15 очков после семи туров.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Локомотив» ведёт переговоры с «Альмерией» о трансфере защитника.