Саша Илич: в РПЛ почти не осталось звёзд класса Халка, Майкона, Ивановича

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич высказался об уровне Российской Премьер-Лиги.

— Ваши ожидания от российского футбола совпали с реальностью?

— Понятно, что многие топ-игроки не едут в Россию из-за сложившейся ситуации. Почти не осталось звёзд класса Халка, Майкона, Ивановича, Лазовича. Конечно, уровень лиги от этого снижается.

— Но он всё равно ощутимо выше, чем в Сербии?

— 100%. Я давно слежу за российским футболом, ещё с тех пор, как многие мои друзья играли здесь. Хорошо помню победу «Зенита» в Кубке УЕФА. Так вот, по инфраструктуре и уровню РПЛ как 20 лет назад превосходила чемпионат Сербии, так и превосходит сейчас. Это нормально: Россия — намного больше. А благодаря чемпионату мира у всех клубов РПЛ появились новые стадионы, отличные условия для тренировок. Всё это влияет на уровень лиги. Не знаю, каким был «Зенит» 10 лет назад, но сейчас это невероятно сильная команда, — сказал Илич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.