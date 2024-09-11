«Пари НН» объявил о подписании защитника Свена Карича

Словенский защитник Свен Карич стал игроком футбольного клуба «Пари НН». Об этом сообщает пресс-служба нижегородской команды в социальных сетях.

«Словенский центральный защитник Свен Шоштарич Карич подписал долгосрочный контракт с ФК «Пари НН». За нашу команду он будет играть под 25-м номером.

Приветствуем Свена в Нижнем и желаем ему успешных выступлений за «Пари НН», – говорится в сообщении клуба.

Карич является воспитанником словенского клуба «Марибор». В начале 2017 года игрок подписал контракт с английским «Дерби Каунти», где выступал за молодёжный и дублирующий составы. В 2019 году Свен на правах аренды играл за «Брейнтри Таун». Затем вернулся в Словению, где выступал за ФК «Домжале» и «Марибор». За эти клубы во всех турнирах забил 12 мячей и сделал 11 голевых передач.