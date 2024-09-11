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Юран раскритиковал доклад спортивного директора «Пари НН» об итогах прошлого сезона

Юран раскритиковал доклад спортивного директора «Пари НН» об итогах прошлого сезона
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Экс-тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран прокомментировал появившиеся в сети фрагменты презентации спортивного директора «Пари НН» Александра Удальцова, посвящённой итогам прошлого сезона. Одной из главных причин провала команды весной 2024-го в исследовании названы ошибки бывшего главного тренера.

«Если бы это сказал Романцев, Газзаев или Сёмин, я бы, может быть, задумался. Для того чтобы понимать, современные эти методы или устаревшие, нужно быть специалистом и знать, что такое тренировочный процесс. А Удальцов сам в интервью рассказывал, что был агрономом, пресс-атташе, начальником команды. Он знает, как билеты купить, заказать самолёт, оплатить гостиницу, но от футбольных тонкостей далёк. Человек не работал со мной и не был в команде, а делает такую аналитику. Я в шоке.

Что касается повышенного травматизма, то, может быть, Удальцов не знает, но именно футбол, а не хоккей или регби, является самым травмоопасным видом спорта. А все наши тяжёлые травмы весной носили сугубо игровой характер. Подготовка или физическое состояние были совершенно ни при чём. Костя Марадишвили в матче с «Краснодаром» порвал «кресты» в единоборстве. Потом Майга «сломался» на искусственном поле в Оренбурге. И снова в результате стыка. Кучаев получил повреждение в Калининграде опять-таки вследствие единоборства. Учтите ещё качество весенних полей и мотивацию команд-соперников. «Краснодар» боролся за чемпионство, «Оренбург» и «Балтика» — за выживание. Матчи шли бескомпромиссные.

Насчёт плохой атмосферы в команде и недовольства многих футболистов. А можно узнать, кто конкретно был недоволен? У команды не может быть результата, если нет коллектива. Сейчас на тренировке дерутся Карапузов и Боселли, игроки разбились на группировки — вот это называется плохая атмосфера. Поэтому и результат такой. А когда хорошая атмосфера была, то и результат был соответствующий — в верхней части таблицы шли с последним-предпоследним бюджетом в лиге. Именно за счёт коллектива», — заявил Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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