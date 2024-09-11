Юран: нам на летнюю трансферную кампанию в Нижнем не дали ни копейки. Сейчас всё наоборот

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал тезис в докладе спортивного директора нижегородского клуба Александра Удальцова о своей вовлечённости в трансферы и взаимодействии с агентами. Ранее в сети появились слайды с презентации Удальцова, посвящённой итогам прошлого сезона.

— У меня есть чёткое понимание этих процессов, приобретённое ещё в европейском футболе: тренер должен тренировать, а спортивный отдел — находить и подбирать игроков для усиления состава. После того как находятся кандидаты на ту или иную позицию, допустим, два-три человека, они показываются тренерскому штабу. И тогда уже я как главный тренер высказываю своё мнение: поможет он команде или нет.

Кандидатуры предлагались руководством, а я первом этапе отвечал лишь за спортивную часть. Затем пришёл шеф-скаут и решал сам, дальше переговоры вело руководство клуба. На финальном этапе приобретение игроков утверждал совет директоров, в который входил и губернатор области. Я на этом совете даже не присутствовал. Поэтому здесь «взаимодействия с агентами» у меня на миллиард процентов не было. Я всегда говорил: если футболист мне подходит, для меня не имеет значения, кто его агент — Иванов, Петров или Сидоров. Дальше клуб работает с ним — и по зарплате футболиста, и по агентской комиссии. Я к этому не имел никакого отношения — можете спросить у самого губернатора, как принимались решения в Нижнем.

У нас на летнюю трансферную кампанию не было выделено ни копейки на трансферы. Брать могли только бесплатных игроков, потолок зарплаты — Первая лига. Какая тут вовлечённость в агентские дела? Зато сейчас происходит всё наоборот. Словака, которого летом клуб оценил в 250-300 тысяч евро, подписали чуть ли не в два раза дороже. Так, может, здесь есть вовлечённость Удальцова? Потому что трансферами в «Пари НН» сейчас занимается только он. Клуб практически бесплатно привёл Боссели, Удальцов назвал его слабым легионером весной, а теперь хочет за него миллион евро.

Теперь за 500 тысяч приобретают защитника, 28 лет. При мне о таких расходах на усиление можно было только мечтать. Взяли израильтянина, который сидит на лавке. И всё это средние футболисты, которые не лучше тех, которые сейчас есть в команде»», — заявил Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.