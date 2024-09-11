Саша Илич: «Спартак» три года назад и сейчас — совершенно разные команды

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич высказался о изменениях в московском «Спартаке» за последние годы.

— Этим летом в «Пари НН» 10 человек пришли и почти столько же ушли — почему так много?

— Если что-то идёт не так, нужно что-то менять. Я понимаю, что каждой команде нужно время на формирование. Но клуб зависит от результатов. В этом году мы лучше, чем были год назад. Это нормально в футболе, когда 10 человек уходят, 10 приходят. Конечно, мне было бы легче, если бы в каждое трансферное окно добавлялось по два-три человека. Тогда через два года у тебя будет команда, которую ты хочешь видеть. Но сегодня это невозможно нигде. Может быть, 20 лет назад такое постоянство было, сейчас — нет. Я знаю, что в «Спартаке» Титов, Тихонов, Ширко играли по пять и больше лет вместе. Покажите мне сейчас команду, в которой восемь из 11 футболистов играют вместе пятилетку. Сегодня футбол — это бизнес. Здесь крутятся большие деньги, и всё меняется быстро. Я помню «Спартак» трёхлетней давности — сейчас это совершенно другая команда, — сказал Илич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.