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Саша Илич назвал клубы, способные составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за золото РПЛ

Саша Илич назвал клубы, способные составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за золото РПЛ
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Главный тренер «Пари НН» Саша Илич высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

— С таким «Зенитом» реально бороться?
— Если вы хотите сравнить «Зенит» с «Пари НН», то между нами огромная разница. Да, иногда небольшие клубы обыгрывают грандов, но это скорее удача. Да, сейчас «Зенит» постоянно берёт чемпионства и остаётся фаворитом, но достаточно много команд близки к нему по классу. «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Краснодар» — вот уже пять претендентов на титул с учётом «Зенита». Будет очень интересно понаблюдать за их борьбой.

Ещё будучи в Греции, я часто общался с моим близким другом Владимиром Ивичем и смотрел игры «Краснодара». Он проделал невероятную работу с командой и был близок к чемпионству. Ивич доказал, что бороться с «Зенитом» реально, – сказал Илич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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