Илич: весной проскакивали мысли: «Это я глупый или что?» Но тёмный период в прошлом

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич рассказал о своих чувствах на старте своей работы в клубе.

«Весной иногда проскакивали мысли: «Это я глупый или что? Почему так происходит?» Но я не такой человек, чтобы бросить всё на полпути. Я приехал в Нижний, заведомо зная, в каком положении находится команда. Для меня это был вызов. Может, я недооценил, насколько будет тяжело, но мне нравятся испытания. Мы боролись, и удача нас вознаградила.

Теперь тёмный период в прошлом. Я смотрю только в будущее и каждый день выкладываю дорожку к успеху маленькими шажками. Это мой подход. По многолетнему опыту футболиста я знаю: вы можете играть невероятно и проиграть. А можете взять три очка при невзрачной игре, как мы недавно в Махачкале. Если мы продолжим играть, как против махачкалинцев, то вряд ли сможем на что-то рассчитывать. Нам нужно ориентироваться на футбол, показанный против «Рубина», местами против «Краснодара», и тогда победы придут», — сказал Илич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.