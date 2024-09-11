Андрей Лунин в ближайшее время продлит контракт с мадридским «Реалом» — источник

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин близок к продлению контракта с испанским клубом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации Романо, мадридский клуб договорился с 25-летним украинцем о заключении соглашения, которое будет рассчитано до лета 2028 года. В ближайшее время о продлении контракта объявят официально.

Лунин стал игроком «Реала» в 2018 году. В прошлом сезоне вратарь провёл 31 матч за «сливочных» во всех турнирах, в которых 12 раз сыграл «на ноль» и пропустил 32 мяча, чем помог команде выиграть чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.