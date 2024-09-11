Килиан Мбаппе отказался от рекомендаций LFP касательно спора игрока с «ПСЖ»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отверг рекомендации Комитета по рассмотрению жалоб LFP о проведении посредничества между игроком и «Пари Сен-Жермен», чтобы урегулировать вопрос о невыплате € 55 млн. Об этом сообщает Footmercato.

В заявлении, направленном участникам спора, окружение нападающего «Реала» объявляет, что они отвергают посредничество с «ПСЖ», предложенное LFP. Килиан Мбаппе настаивает на получении от парижского клуба € 12 млн в виде невыплаченной заработной платы и премиальных.

Ранее в СМИ появлялась информация, что действующий чемпион Франции не выплачивал Мбаппе заработную плату и различные бонусы с апреля 2024 года. Подчёркивалось, что сторона 25-летнего футболиста направляла «ПСЖ» официальное уведомление с требованием выплатить деньги.