Агент Литвинова: «Спартак» категорически отказался отпускать Руслана в Европу

Агент Герман Ткаченко, представляющий интересы футболиста «Спартака» Руслана Литвинова, сообщил, что летом игрок мог переехать в Европу.
– Переезд в Европу возможен в ближайшем будущем?
– Мы и сейчас могли переехать – в аренду, но «Спартак» категорически отказался отпускать Литвинова. Да и мы с Русланом выработали девиз: «Не дёргаемся, всё встанет на свои места».
– Это Турция?
– Какая Турция? Средний клуб топовой европейской лиги, – приводит слова Ткаченко Sports.ru.
Руслан Литвинов является воспитанником красно-белых. Его действующее трудовое соглашение с московской командой рассчитано до июня 2026 года.
Напомним, по итогам семи стартовых туров чемпионата России «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидирует в РПЛ «Зенит».