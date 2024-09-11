Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Олег Терёхин: Дзюба уже наигрался и завершил карьеру в топ-клубах РПЛ

Олег Терёхин: Дзюба уже наигрался и завершил карьеру в топ-клубах РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший советский футболист Олег Терёхин прокомментировал карьеру экс-игрока «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Может, Джикия и Дзюба договорятся с какими-то клубами в последний момент. Джикия сейчас находится в самом соку, поэтому хотели найти клуб получше, но не получилось. Сейчас среди вариантов мелькает «Динамо» Махачкала. То же самое было с Антоном Миранчуком, но в итоге он перешёл в «Сьон».

Дзюба же уже наигрался, и у него всё спокойно. Артём уже завершил карьеру в топ-клубах, но ещё будет играть в РПЛ. Московские команды его не хотят, а в некоторые клубы он сам не пойдёт не из-за финансового плана. Этот вопрос ему не так важен. Если Джикия и Дзюба не найдут себе команды, то это точно не говорит о завершении карьеры, они ещё будут играть», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Саша Илич: «Спартак» три года назад и сейчас — совершенно разные команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android