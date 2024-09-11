Александр Тарханов: Гуарирапа усилит ЦСКА, такого нападающего нет в команде

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о возможном переходе нападающего «Сочи» Сауля Гуарирапы в ЦСКА.

«Гуарирапа усилит ЦСКА, он хороший нападающий. Такого форварда нет в армейской команде, ведь он хорошо играет вверху и внизу, здорово открываясь. Очень качественный и молодой футболист. Гуарирапа — хороший игрок для конкуренции с Мусаевым, а также они могут играть в паре. В Первой лиге Гуарирапе неинтересно играть, поэтому Морено не ставит его в состав. Зато пришёл Писарский, который начал забивать», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее стало известно, что Гуарирапа отправился на медосмотр перед переходом в московский ЦСКА. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Клубы продолжают переговоры, но приближаются к сделке.

В текущем сезоне Мелбет Первой лиги 21-летний Сауль Гуарирапа провёл за «Сочи» девять матчей, в которых забил один мяч. В прошлом сезоне на его счету восемь голов в 10 матчах Российской Премьер-Лиги.