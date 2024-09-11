Криштиану Роналду: «Манчестер Юнайтед» будет сложно выиграть ЛЕ, ЛЧ или АПЛ

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, ныне выступающий за саудовский «Аль-Наср», оценил способность «красных дьяволов» побороться за победу в еврокубках или за чемпионство в английской Премьер-лиге.

«Я верю, что будущее клуба будет светлым. Но всё зависит не только от талантов в команде, дело в чём-то большем. Дело в клубе в целом, не только в игроках. В клубе, во всех и во всём, в единстве. Понимаешь? Им нужно перестроить всё с самого основания. Если они этого не сделают, то не смогут конкурировать с другими. Это будет просто невозможно.

Они могут достичь хороших результатов, да, могут выиграть Кубок английской лиги, но я имею в виду Лигу Европы, Лигу чемпионов или АПЛ. А это им будет сделать сложно, по моему мнению. Я хотел бы ошибаться, но это будет трудно», — сказал Криштиану в подкасте Рио Фердинанда.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» выступает в Лиге Европы. На общем этапе подопечные Эрика тен Хага встретятся с «Порту», «Твенте», ПАОКом, «Фенербахче», «Викторией Пльзень», «Будё-Глимт», «Рейнджерс» и «Стяуа». После 3-го тура чемпионата Англии «МЮ» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав три очка.