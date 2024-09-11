Агент Ткаченко: за пару недель «Зениту» удалось снизить стоимость Лусиано процентов на 30

Известный футбольный агент Герман Ткаченко раскрыл детали перехода нападающего Лусиано Гонду в «Зенит».

– Известно, что вы способствовали переходу Лусиано Гонду в «Зенит».

– Агенты не делают сделки – их совершают клубы, мы здесь лишь сыграли небольшую роль. Мы знали, что «Зенит» ищет большого нападающего, и представили Гонду – клуб уже хорошо его знал.

За пару недель переговоров им удалось снизить стоимость Лусиано процентов на 30. Как ни странно, «Зенит» очень не хотел переплачивать и умеет этого не делать, – приводит слова Ткаченко Sports.ru.

Гонду дебютировал за сине-бело-голубых в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (3:0). Нападающий оформил дубль.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 17 очков за семь матчей.