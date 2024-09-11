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Джамал Мусиала назвал топ-3 молодых игроков, по его мнению, на данный момент

Джамал Мусиала назвал топ-3 молодых игроков, по его мнению, на данный момент
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Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала составил свой топ-3 молодых игроков на данный момент. В него вошли полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем, хавбек «Барселоны» Педри и вингер «Арсенала» Букайо Сака.

«Джуд играет восхитительно. Педри — удивительный футболист. Также я бы отметил Саку из «Арсенала», — приводит слова Мусиалы ESPN.

В минувшем сезоне Мусиала принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и восемью результативными передачами. В нынешнем сезоне на счету хавбека один гол в трёх матчах. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

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