Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Спартака» Малышев объяснил, почему трансфер Кордобы не состоялся

Гендиректор «Спартака» Малышев объяснил, почему трансфер Кордобы не состоялся
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал ситуацию вокруг сорвавшегося перехода нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.

«Ну, наверное, откровенно говоря, надо признаться, что мы интересовались этим игроком. Мы действительно делали запрос. И была возможность договориться с клубом, но не смогли договориться со стороной игрока, поэтому вопрос закрылся», – приводит слова Малышева «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появлялась информация о желании красно-белых подписать Кордобу.

В текущем сезоне чемпионата России 31-летний Кордоба провёл четыре матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Также на счету нападающего две игры в Фонбет Кубке России. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

Материалы по теме
Интриги последних трансферных дней для топ-клубов РПЛ. Дзюбе пора возвращаться в Москву?
Интриги последних трансферных дней для топ-клубов РПЛ. Дзюбе пора возвращаться в Москву?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android