Тренер «Пари НН» Саша Илич объяснил высокую востребованность сербских специалистов в РПЛ

Тренер «Пари НН» Саша Илич высказал свою точку зрения относительно востребованности сербских специалистов в РПЛ.

— Чем для себя объясняете популярность сербских тренеров в России?

— Я бы не сказал, что дело в популярности. Например, Деян Станкович перед «Спартаком» выиграл два титула с «Црвеной Звездой» и чемпионат Венгрии с «Ференцварошем». Он был большим игроком и стал таким же тренером. Теперь Деян делает хорошие вещи в Москве. Николич отлично потрудился в «Локо». Они заслужили право находиться здесь своими успехами. Ещё раньше в России продуктивно работали Муслин, Божович. Что ещё сказать? Может быть, играет свою роль и близость наших народов, — сказал Илич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.