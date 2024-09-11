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Тренер «Пари НН» Саша Илич объяснил высокую востребованность сербских специалистов в РПЛ

Тренер «Пари НН» Саша Илич объяснил высокую востребованность сербских специалистов в РПЛ
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Тренер «Пари НН» Саша Илич высказал свою точку зрения относительно востребованности сербских специалистов в РПЛ.

— Чем для себя объясняете популярность сербских тренеров в России?
— Я бы не сказал, что дело в популярности. Например, Деян Станкович перед «Спартаком» выиграл два титула с «Црвеной Звездой» и чемпионат Венгрии с «Ференцварошем». Он был большим игроком и стал таким же тренером. Теперь Деян делает хорошие вещи в Москве. Николич отлично потрудился в «Локо». Они заслужили право находиться здесь своими успехами. Ещё раньше в России продуктивно работали Муслин, Божович. Что ещё сказать? Может быть, играет свою роль и близость наших народов, — сказал Илич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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