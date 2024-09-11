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25-летний Анель Ахмедходжич попрощался со сборной Боснии и Герцеговины

25-летний Анель Ахмедходжич попрощался со сборной Боснии и Герцеговины
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Защитник «Шеффилд Юнайтед» Анель Ахмедходжич попрощался со сборной Боснии и Герцеговины в возрасте 25 лет. Об этом сообщает издание Klix.

Футболист дебютировал за сборную Боснии и Герцеговины 8 октября 2020 года под руководством Душана Баевича. Позже у защитника случился конфликт с национальной командой, когда футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины отстранила Ахмедходжича за отказ приехать на сборы уже под руководством Мехо Кодро на матчи квалификации чемпионата Европы со сборной Лихтенштейна и Исландии.

В составе национальной команды Анель провёл 24 матча, отметившись одним голом в матче квалификации к ЧМ-2022. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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