Тарханов: требования Джикии и Дзюбы немного завышены — не все клубы их могут выполнить

Бывший советский футболист Александр Тарханов прокомментировал финансовые требования Георгия Джикии и Артёма Дзюбы.

«Может, Дзюба и Джикия через полгода одумаются и найдут себе клубы. Но не все команды могут выполнить их финансовые просьбы, ведь у них немножко завышены требования. Из ведущих клубов даже ЦСКА не сможет удовлетворить финансовые запросы Дзюбы и Джикии, потому что пишут, что у армейцев нет денег. Только «Спартак» и «Зенит» способны дать требуемые финансы.

Для Джикии и Дзюбы в их возрасте плохо не играть полгода на высоком уровне. Они должны тренироваться и играть. Всегда тяжело возвращаться в большой футбол после такого периода без игры. Я помню, когда Газзаев закончил и длительное время не тренировался. Но потом он пришёл в «Динамо» Тбилиси, где себя подготовил и играл на высоком уровне», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.