Гендиректор «Спартака» Олег Малышев: думаю, что трансферов на вход больше не будет

Олег Малышев, исполняющий обязанности генерального директора московского «Спартака», ответил на вопрос о трансферной кампании клуба. Он сказал, что «Спартак» вряд ли будет ещё кого-то подписывать в это трансферное окно.

«Завершена ли трансферная кампания на вход? Я думаю, что да», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

Ранее Олег заявил, что команду ещё может покинуть кто-то из игроков. Клуб рассматривает возможность отдать кого-то из футболистов в аренду. По итогам 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает четвёртую строчку в чемпионате страны, набрав 14 очков. В следующем туре красно-белые встретятся с махачкалинским «Динамо». Встреча пройдёт 15 сентября, на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Матч начнётся в 19:00 мск.