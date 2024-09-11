Саша Илич рассказал, чем сейчас занимается экс-тренер «Краснодара» Ивич

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич поделился мнением о бывшем наставнике «Краснодара» Владимире Ивиче.

— Почему уволили Ивича?

— Да, это выглядело удивительно. «Краснодар» при Ивиче был отличной командой, а Владо знали в российском футболе как прекрасного тренера. Но клуб так решил. Имеем, что имеем.

— Где теперь Владимир?

— Дома, наслаждается отдыхом в кругу семьи. Знаю, что ему поступает много предложений, но он не спешит принимать решение, — сказал Илич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 по март 2024 года. После поражения в 1/4 финала Фонбет Кубка России от «Химок» (0:2) «Краснодар» объявил о расторжении контракта с Владимиром Ивичем.