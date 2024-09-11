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Гендиректор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал возможный трансфер Даку из «Рубина»

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал возможный трансфер Даку из «Рубина»
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Олег Малышев, исполняющий обязанности генерального директора московского «Спартака», ответил на вопрос о возможном переходе в команду нападающего казанского «Рубина» и сборной Албании Мирлинда Даку.

«По Даку мы не работали. Он не входил в наш список», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

При этом ранее Олег подтвердил, что «Спартак» интересовался форвардом «Краснодара» Джоном Кордобой, но стороны не смогли договориться об условиях трансфера. По итогам 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает четвёртую строчку в чемпионате страны, набрав 14 очков. В следующем туре красно-белые встретятся с махачкалинским «Динамо». Встреча пройдёт 15 сентября, на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Матч начнётся в 19:00 по мск.

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