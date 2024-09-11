Барменкулов: мы сами попросили «Ахмат» восстановить Самородова у себя в Казахстане

Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов высказался о нападающем грозненского «Ахмата» Максиме Самородове, который не играл за грозненский клуб из-за травмы, но принимал участие в матчах Лиги наций за национальную команду.

— В «Ахмате» Максим Самородов был травмирован, но отыграл за сборную два матча квалификации. Как такое может быть?

— Это была наша инициатива, мы сами попросили грозненский клуб, чтобы восстановить игрока у себя в Казахстане. Штаб национальной команды забрал Макса из «Ахмата» еще во время игр чемпионата. Наши врачи сделали так, чтобы он принял участие в матчах сборной. Самородов восстановился, но, единственное, не вошел в игру. Сейчас ему нужна игровая практика, поэтому, думаю, по возвращении в Россию Максим будет завоевывать свое место в составе «Ахмата», — приводит слова Барменкулова Sport24.

В августе казахстанский нападающий Максим Самородов официально стал футболистом «Ахмата». Он подписал с российской командой четырёхлетний контракт.