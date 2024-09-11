«Рубин» объявил о подписании Чуни из «Фрозиноне»

«Рубин» сообщил о переходе нападающего Марвина Чуни из итальянского «Фрозиноне».

«Состав нашей команды пополнил 23-летний нападающий Марвин Чуни.

Футболист подписал контракт с «Рубином» сроком на 4 года и будет выступать под номером 90. Добро пожаловать, Марвин», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Чуни в текущем сезоне сыграл четыре матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.

«Рубин» после семи туров набрал 10 очков. Подопечные Рашида Рахимова занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, а возглавляет её санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 17 очков после семи игр.