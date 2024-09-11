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Давила перейдёт из ЦСКА в «Америку» на правах аренды — источник

Давила перейдёт из ЦСКА в «Америку» на правах аренды — источник
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Нападающий московского ЦСКА Виктор Давила продолжит карьеру в «Америке». Об этом сообщает TUDN.

По сведениям источника, мексиканский клуб возьмёт чилийского нападающего в аренду до лета 2025 года с опцией обязательного выкупа. Давила сам захотел уехать из России: сделка будет закрыта в ближайшие часы, после чего о ней будет объявлено официально.

Давила является воспитанником чилийского «Уачипато», откуда перебрался в мексиканскую «Некаксу». Уже потом в Мексике поиграл за «Пачуку» и «Леон». В сезоне-2023/2024 футболист сыграл за красно-синих 32 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. При этом его рыночная стоимость составляет € 5 млн.

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