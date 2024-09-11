Гришин: ЦСКА нужен был ещё один нападающий, Гуарирапа потехничнее и быстрее Мусаева

Российский тренер Александр Гришин высказался о возможном переходе нападающего «Сочи» Сауля Гуарирапы в ЦСКА.

«Если руководство ЦСКА договорилось об аренде Гуарирапы, значит, на него рассчитывают. Всем понятно, что в ЦСКА сейчас только Мусаев. Это центральный нападающий, а команде нужен был ещё один форвард. Поэтому подстраховались, не дай бог у Мусаева будет травма или спад, плюс это хорошо для конкуренции.

Думаю, какое-то время нападающие будут конкурировать друг с другом, но сейчас Мусаев идёт первым номером. Гуарирапа потехничнее и быстрее Мусаева, а Тамерлан лучше играет на втором этаже и в штрафной площади. Примерно равные нападающие, которые имеют разный функционал», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.