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Дмитрий Карсаков: Гуарирапа заслуженно переходит в ЦСКА — он прекрасно играл в «Сочи»

Дмитрий Карсаков: Гуарирапа заслуженно переходит в ЦСКА — он прекрасно играл в «Сочи»
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Футбольный эксперт Дмитрий Карсаков высказался о возможном переходе нападающего «Сочи» Сауля Гуарирапы в ЦСКА.

«Гуарирапа заслуженно переходит в ЦСКА, он прекрасно играл в «Сочи». Армейцы нуждались в усилении позиции центрального нападающего, ведь очень сложно играть без хорошего форварда. Вроде бы ЦСКА наладил игру и много забивает, но потом всё равно будет тяжело. Я считаю, что это не худшее приобретение. Возможно, если у ЦСКА были бы побольше финансы, то клуб подписал бы игроков получше. Но я рад, что в клуб перейдёт Гуарирапа», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее стало известно, что Гуарирапа отправился на медосмотр перед переходом в московский ЦСКА. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Клубы продолжают переговоры, но приближаются к сделке.

В текущем сезоне Мелбет Первой лиги 21-летний Сауль Гуарирапа провёл за «Сочи» девять матчей, в которых забил один мяч. В прошлом сезоне на его счету восемь голов в 10 встречах Российской Премьер-Лиги.

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