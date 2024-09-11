В Испании игроки заключают договоры о своей половой жизни, известны подробности — CENAFE

В Испании среди футболистов распространена практика заключения со своими партнёрами договоров о ведении половой жизни, которые подписываются перед тем, как вступить в отношения. Об этом сообщает CENAFE, в распоряжении которого появился текст такого документа.

Фото: CENAFE

Фото: CENAFE

По информации источника, стороны, подписывая соглашение «признают, что испытывают сексуальное влечение друг к другу и хотели бы проявить это сексуальное влечение посредством участия в одном или нескольких половых актах». В контракте может быть оговорено время, в течение которого может совершаться сексуальная близость между партнерами, виды сексуальных действий.

Отдельный раздел посвящен видам контрацепции, которые будут использовать стороны.

В издании сообщили о том, что такой договор был использован, в том числе на уровне испанской Примеры.