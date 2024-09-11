Батраков: у «Локомотива» подобрался хороший коллектив, который способен на всё

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопрос о чемпионских амбициях «Локомотива».

– «Локомотив» — великий клуб, который всегда борется за самые высокие места. Возможно, неплохой старт сезона вселил уверенность, что нам всё по силам. Если будем единой командой, если будем выполнять требования тренерского штаба, если будем дисциплинированны и будем биться в каждом матче, несмотря на то, с кем играем, думаю, нам всё по силам.

— Вы чувствуете, что сейчас «Локомотив» готов к борьбе за титул с «Зенитом», «Краснодаром», «Спартаком», «Динамо» и ЦСКА?

— Чувствую, что у нас подобрался хороший коллектив, который способен на всё. Говорю, что всё в наших руках. Как мы будем работать, как мы будем тренироваться, так и будет всё отражаться на игре, — приводит слова Батракова «РБ Спорт».

Батраков провёл в текущем сезоне девять матчей за «Локомотив» и записал на свой счёт восемь результативных действий (три гола и пять ассистов).

Подопечные Михаила Галактионова идут на третьем месте в турнирной таблице РПЛ после семи туров.