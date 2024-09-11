Защитник «Арсенала» Уайт отказывается играть за национальную команду Англии

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли подтвердил, что защитник «Арсенала» Бен Уайт попросил не беспокоить его. На вопрос о том, планирует ли Карсли поговорить с Уайтом перед следующим туром игр национальной команды Англии, тренер сказал: «Нет, я этого не планировал».

«Мы говорили об этом при выборе состава. У каждого игрока, который имеет право играть за сборную Англии, есть шанс. Насколько я знаю, он попросил, чтобы с ним не связывались. Если он изменит своё мнение, то всё равно останется всё как есть сейчас. Я думаю, важно, чтобы у нас была реальная конкуренция на поле, и чем больше игроков мы сможем выбрать, тем лучше», — приводит слова Карсли издание BBC.

Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.