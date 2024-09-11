Илич рассказал, кто из звёзд «Спартака» и ЦСКА 1990-2000-х произвёл на него впечатление

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич рассказал, кто из звёзд «Спартака» и ЦСКА 1900-2000-х годов произвёл на него впечатление.

— Оба матча с ЦСКА в 2005 году вы пропустили из-за дисквалификации. Могли предположить, что «Партизан» уступил будущему обладателю Кубка УЕФА?

— Тот ЦСКА был великолепен. Игроки — шикарные. Один Вагнер Лав чего стоит! Помню Березуцких, Акинфеева. А я получил красную карточку в матче с «Днепром» и пропустил обе встречи с ЦСКА. Дома мы сыграли вничью, а в Москве проиграли 0:2. ЦСКА был классной командой, фаворитом в нашей паре, но я и подумать не мог, что они возьмут Кубок УЕФА.

— Вагнер Лав реально был топ?

— Как раз его я больше всех и запомнил. И Карвальо ещё. Вагнер Лав — очень быстрый, шустрый нападающий. Карвальо — тоже великолепный мастер. Но тот ЦСКА и в командном отношении был силён.

— А игры со «Спартаком» в 1999-м отпечатались в памяти?

— Это была квалификация Лиги чемпионов. И мне, и всему «Партизану» пришлось тяжело в Москве. Спартаковцы играли очень быстро. Они выиграли 2:0, но могли и крупнее. Помню Титова, Ширко — невероятные игроки. Титов всё время играл в одно-два касания. Вроде бы так просто, но как эффективно! Тихонов тоже запомнился. Недавно виделись с ним на товарищеском матче «Пари НН» — «Енисей», — сказал Илич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.