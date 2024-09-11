Экс-защитник «Зенита» Ловрен близок к переходу в ПАОК — Фабрицио Романо

Греческий ПАОК близок к договорённости с французским «Лионом» о подписании защитника Деяна Ловрена. Об этом в социальных сетях сообщил журналист Фабрицио Романо.

Отметим, Ловрен присоединился к французскому клубу в сезоне-2022/2023. В нынешнем сезоне хорват не сыграл ни одного матча. Его действующий контракт с командой рассчитан до лета 2025 года. Ранее Деян выступал в Российской Премьер-Лиге за петербургский «Зенит».

35-летний Ловрен сыграл за национальную команду Хорватии 78 матчей, в которых забил пять голов. В составе хорватской сборной Ловрен стал обладателем бронзовой и серебряной медалей чемпионатов мира (2022 и 2018 года соответственно). Последним матчем в составе сборной Хорватии для экс-игрока «Зенита» стала игра за бронзу на мировом первенстве 2022 года в Катаре.