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Саша Илич: у нас с Николичем возникла забавная ситуация в «Партизане»

Саша Илич: у нас с Николичем возникла забавная ситуация в «Партизане»
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Главный тренер «Пари НН» Саша Илич рассказал про забавную ситуацию с Марко Николичем в белградском «Партизане».

— Соперничать с Николичем в тренерском качестве — необычные ощущения?
— Возможно, поначалу это было немного странно, ведь он был моим тренером в «Партизане». А с другой стороны — мы же ровесники. Он рано закончил играть и уже в 25-27 лет начал тренировать. Я, наоборот, доиграл до 42. Возникла забавная ситуация, когда футболист даже немного старше главного тренера. Но между нами не было ни барьеров, ни разногласий. Он прекрасный тренер, и я его очень уважаю. Если мне требуется какая-то помощь, я всегда могу обратиться к Марко, как и он ко мне, — сказал Илич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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