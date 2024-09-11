Саша Илич: у нас с Николичем возникла забавная ситуация в «Партизане»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич рассказал про забавную ситуацию с Марко Николичем в белградском «Партизане».

— Соперничать с Николичем в тренерском качестве — необычные ощущения?

— Возможно, поначалу это было немного странно, ведь он был моим тренером в «Партизане». А с другой стороны — мы же ровесники. Он рано закончил играть и уже в 25-27 лет начал тренировать. Я, наоборот, доиграл до 42. Возникла забавная ситуация, когда футболист даже немного старше главного тренера. Но между нами не было ни барьеров, ни разногласий. Он прекрасный тренер, и я его очень уважаю. Если мне требуется какая-то помощь, я всегда могу обратиться к Марко, как и он ко мне, — сказал Илич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.