Аленичев: поздравляю болельщиков «Спартака» и «Лукойл» с потрясающим стадионом

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев поздравил болельщиков красно-белых с потрясающим стадионом.

«Прекрасная атмосфера, ведь сегодня праздник – 10 лет шикарному стадиону! Поэтому устроили такое шоу. Хоккеист Ковальчук забил пенальти самому Филимонову! Хочется поздравить болельщиков «Спартака» и руководителей «Лукойла» с потрясающим стадионом», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По итогам 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает четвёртую строчку в чемпионате страны, набрав 14 очков. В следующем туре красно-белые встретятся с махачкалинским «Динамо». Встреча пройдёт 15 сентября, на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Матч начнётся в 19:00 мск.