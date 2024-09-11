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Дмитрий Аленичев: думаю, Веллитон попал на заметку селекционерам «Спартака»

Дмитрий Аленичев: думаю, Веллитон попал на заметку селекционерам «Спартака»
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Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил текущую форму экс-нападающего красно-белых Веллитона.

— Веллитон в порядке? Можно подписывать снова?
— Это вопрос не ко мне, а к руководителям, которые сейчас сидят на трибунах. Сейчас же там много селекционеров, думаю, что он попал на заметку, — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В эти минуты проходит Матч звёзд московского «Спартака», приуроченный к 10-летию открытия домашнего стадиона «Лукойл Арена». На момент выхода новости на счету Веллитона два гола.

Веллитон сыграл за «Спартак» 133 матча, забил 61 гол и сделал 19 голевых передач. Бразилец выступал за московскую команду с 2007 по 2014 год. Вместе с красно-белыми трижды становился вице-чемпионом Российской Премьер-Лиги.

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