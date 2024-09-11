Аленичев: многих, кто оставил яркий след в истории «Спартака», не хватает на Матче звёзд

Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, что сегодня на Матче звёзд красно-белых не хватает футболистов, которые оставили яркий след в истории клуба.

— Без Джикии и Глушакова праздник кажется неполноценным.

— Не я выбирал составы. Я бы на месте руководителей пригласил Димку Хлестова, который многое сделал для «Спартака», Сашу Ширко, который похоронил «Аякс». Мне сложно судить, но считаю, что многих футболистов, которые оставили яркий след в «Спартаке», здесь не хватает, — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По итогам 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает четвёртую строчку в чемпионате страны, набрав 14 очков. В следующем туре красно-белые встретятся с махачкалинским «Динамо». Встреча пройдёт 15 сентября, на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Матч начнётся в 19:00 мск.