Актёр, сыгравший Зиму в «Слове пацана»: Соболева «Спартак» отшил. Мне горько

Актёр Лев Зулькарнаев, сыгравший Зиму в сериале «Слово пацана», высказался о переходе нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

— Ты болельщик «Спартака». Если говорить на языке «Слова пацана», как бы ты назвал Соболева? Чушпаном?

— Я не буду говорить вслух, но подмигну тебе два раза. Без вопросов, мы его отшили. Мне горько и досадно, что Соболев перешёл в «Зенит», но это его выбор. Пускай делает всё что хочет, — сказал Зулькарнаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Соболев подписал с «Зенитом» трёхлетний контракт с опцией пролонгации ещё на один сезон. Александр будет выступать в составе чемпиона России под седьмым номером. За месяц до перехода в «Зенит» форварда отстранили от основной команды «Спартака» за демонстративное желание уйти.