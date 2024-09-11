Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Актёр, сыгравший Зиму в «Слове пацана»: Соболева «Спартак» отшил. Мне горько

Актёр, сыгравший Зиму в «Слове пацана»: Соболева «Спартак» отшил. Мне горько
Аудио-версия:
Комментарии

Актёр Лев Зулькарнаев, сыгравший Зиму в сериале «Слово пацана», высказался о переходе нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

— Ты болельщик «Спартака». Если говорить на языке «Слова пацана», как бы ты назвал Соболева? Чушпаном?
— Я не буду говорить вслух, но подмигну тебе два раза. Без вопросов, мы его отшили. Мне горько и досадно, что Соболев перешёл в «Зенит», но это его выбор. Пускай делает всё что хочет, — сказал Зулькарнаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Соболев подписал с «Зенитом» трёхлетний контракт с опцией пролонгации ещё на один сезон. Александр будет выступать в составе чемпиона России под седьмым номером. За месяц до перехода в «Зенит» форварда отстранили от основной команды «Спартака» за демонстративное желание уйти.

Материалы по теме
Соболев сыграл за «Зенит» против Аршавина! Суперголевой матч с «Кайратом». Видео
Соболев сыграл за «Зенит» против Аршавина! Суперголевой матч с «Кайратом». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android