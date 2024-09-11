ЦСКА отказался отпускать Давилу в «Америку»

«Америка» сделала предложение ЦСКА по переходу нападающего Виктора Давилы, но оно не устроило клуб. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Давила действительно готов покинуть ЦСКА из-за желания своей жены, но на данный момент сделка по его уходу невозможна. Предложение от «Америки» лежит на столе руководства ЦСКА, но оно категорически не устраивает клуб. Москвичи готовы рассматривать продажу Давилы только в случае, если мексиканцы предложат € 7 млн одним траншем за 100% прав», — добавил источник «Чемпионата».

Давила является воспитанником чилийского «Уачипато», откуда перебрался в мексиканскую «Некаксу». Уже потом в Мексике поиграл за «Пачуку» и «Леон». В сезоне-2023/2024 футболист сыграл за красно-синих 32 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. При этом его рыночная стоимость составляет € 5 млн.