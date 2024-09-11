Тренер «Фенербахче» Моуринью напомнил, что выиграл три различных еврокубковых турнира

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуринью напомнил, что выиграл три различных еврокубковых турнира.

– Никогда не считал, что я особенный. Никогда. Есть большая разница между тем, чтобы быть особенным (The Special One. — Прим. «Чемпионата»), и тем, чтобы быть особенным (A Special One. — Прим. «Чемпионата»). И я никогда не говорил, что я особенный. Никогда так не говорил. Я не скромный человек, но и не идиот. Никогда не называл себя особенным. Но есть только один такой человек… (показывает татуировку с трофеями за победу в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций).

– Я считаю, что вы всё ещё особенный.

– Я могу проиграть все оставшиеся матчи в своей карьере, но то, что я сделал, я уже сделал, – сказал Моуринью в выпуске на YouTube-канале HT Spor.