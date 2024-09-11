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Фанаты «Спартака» вывесили оскорбительный баннер про Соболева

Фанаты «Спартака» вывесили оскорбительный баннер про Соболева
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Болельщики «Спартака» вывесили оскорбительный баннер, адресованный бывшему форварду команды Александру Соболеву, на трибунах «Лукойл Арены».

В 2022 году нападающий Александр Соболев заявил, что он «спартаковец до мозга костей». В конце августа текущего года футболист перешёл в петербургский «Зенит», который является принципиальным соперником для красно-белых.

Напомним, Александр Соболев подписал с «Зенитом» трёхлетний контракт с опцией пролонгации ещё на один сезон. Александр будет выступать в составе чемпиона России под седьмым номером. За месяц до перехода в «Зенит» российского форварда отстранили от основной команды столичного «Спартака» за демонстративное желание уйти в другую команду.

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