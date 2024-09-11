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Команда Романцева обыграла игроков Станковича со счётом 3:2 в Матче звёзд «Спартака»

Команда Романцева обыграла игроков Станковича со счётом 3:2 в Матче звёзд «Спартака»
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Завершился Матч звёзд московского «Спартака», приуроченный к 10-летию открытия домашнего стадиона «Лукойл Арена». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена». Команда Романцева победила игроков Станковича со счётом 3:2.

Матч звёзд Спартака . Матч звёзд Спартака
11 сентября 2024, среда. 20:00 МСК
Команда Станковича
Окончен
2 : 3
Команда Романцева
0:1 Веллитон – 5'     0:2 Веллитон – 10'     1:2 Ковальчук – 16'     1:3 Аленичев – 33'     2:3 Самедов – 41'    

На пятой минуте счёт в матче открыл футболист Романцева — Веллитон. Затем снова отличился Веллитон, оформив дубль в игре. Один мяч на 16-й минуте отыграл Илья Ковальчук, реализовав 11-метровый удар. Увеличил преимущество команды Романцева на 33-й минуте Дмитрий Аленичев. Следующим отличился игрок Станковича — Александр Самедов, забив гол на 41-й минуте.

В матче принимали участие самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев, сегодняшний главный тренер Деян Станкович, многократные чемпионы страны в составе красно-белых Дмитрий Аленичев и Егор Титов, одни из лучших спартаковских бомбардиров Роман Павлюченко и Веллитон, обладатель золотой медали РПЛ в 2017-м Сальваторе Боккетти, действующие игроки команды, звёздные болельщики клуба и многие другие российские и зарубежные экс-футболисты.

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