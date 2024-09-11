Шалимов предположил, кем «Зенит» заменит травмированного Волкова на правом фланге обороны

Отечественный тренер Игорь Шалимов считает, что после травмы, полученной правым защитником «Зенита» Сергеем Волковым, на эту позицию может привлекаться Страхиня Эракович.

«Получил травму новичок «Зенита» — и вроде бы появилась проблема с правым защитником, где есть Караваев. Не думаю, что есть логика в возвращении Фернандеса. Скорее, будет то же, что мы уже видели, когда Эракович переходил на правый фланг, и команда в качестве не теряла, а серб чувствовал себя комфортно», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Сергею Волкову 21 год. Он является воспитанником системы «Краснодара». За первую команду чёрно-зелёных футболист начал выступать в 2022 году. Летом 2024 года перешёл в «Зенит». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 4,5 млн.