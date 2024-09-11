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Шалимов предположил, кем «Зенит» заменит травмированного Волкова на правом фланге обороны

Шалимов предположил, кем «Зенит» заменит травмированного Волкова на правом фланге обороны
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Отечественный тренер Игорь Шалимов считает, что после травмы, полученной правым защитником «Зенита» Сергеем Волковым, на эту позицию может привлекаться Страхиня Эракович.

«Получил травму новичок «Зенита» — и вроде бы появилась проблема с правым защитником, где есть Караваев. Не думаю, что есть логика в возвращении Фернандеса. Скорее, будет то же, что мы уже видели, когда Эракович переходил на правый фланг, и команда в качестве не теряла, а серб чувствовал себя комфортно», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Сергею Волкову 21 год. Он является воспитанником системы «Краснодара». За первую команду чёрно-зелёных футболист начал выступать в 2022 году. Летом 2024 года перешёл в «Зенит». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 4,5 млн.

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